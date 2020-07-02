Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı CHP'li 7 ilçe belediye başkanının 'karşıt' toplantı yaptığı iddia edildi.

Ankara'da Bilkent Stadı'nda 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek CHP Kurultay'ı öncesi partinin İstanbul ayağında garip olaylar meydana geldi.

İddiaya göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na "Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları İstanbul'daki Parti Meclisi üye seçimlerini bana bıraksın. Ben belirleyeceğim" dedi. Bunun üzerine İstanbul'daki CHP İlçe Başkanları bu konuda uyarıldı.





BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK TOPLANTI

Ancak bu sözlere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde dün akşam gece saat 00:30'a kadar Beşiktaş'ta bulunan Hanedan Restorantta bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi öncülük etti. Bu toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katılacağı ancak gelemediği iddia edildi.

25 İLÇE BAŞKANI ARKALARINDA, BAŞI KILIÇDAROĞLU ÇEKİYOR

Bu ekibin İstanbul'daki Parti Meclisi üyelerini Ekrem İmamoğlu'nun seçmesine izin vermemek adına örgütlendiği, 25 İlçe Başkanı'nın da bu ekibin arkasında tam destek olduğu ileri sürüldü. Ekibin liderinin ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İlçe Başkan sayısı 14…

Bilindiği gibi, Parti Meclis Üyesi, partinin ilerideki seçimde Cumhurbaşkanı adayı ve Milletvekili adaylarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak…





Sema ALİM DALGIÇ / SABAH



