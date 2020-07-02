Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2020 18:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2020 18:50
    ABONE OL

    Kurultay öncesi bomba gelişme: ‘ ’ karıştı

    Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na karşı İstanbul’daki 7 CHP’li İlçe Belediye Başkanı’nın gizli bir toplantı yaptığı ileri sürüldü. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin başını çektiği 7 kişilik başkan ekibinin toplantıda ‘CHP’nin Kurultay’ında seçilecek Parti Meclisi üyelerini konuştuğu öğrenildi. İddiaya göre, Ekrem İmamoğlu, ‘Kimse karışmasın, PM üyelerini ben seçeceğim’ dedi. Buna karşı 7 ilçe belediye başkanı ve 25 ilçe başkanı Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde toplandı. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

    Kurultay öncesi ‘CHP İstanbul’ karıştı

    Cumhuriyet Halk Partisi () Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı CHP'li 7 ilçe belediye başkanının 'karşıt' toplantı yaptığı iddia edildi.

    Ankara'da Bilkent Stadı'nda 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek CHP Kurultay'ı öncesi partinin İstanbul ayağında garip olaylar meydana geldi.

    İddiaya göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na "Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları İstanbul'daki Parti Meclisi üye seçimlerini bana bıraksın. Ben belirleyeceğim" dedi. Bunun üzerine İstanbul'daki CHP İlçe Başkanları bu konuda uyarıldı.

    BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK TOPLANTI
    Ancak bu sözlere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde dün akşam gece saat 00:30'a kadar Beşiktaş'ta bulunan Hanedan Restorantta bir toplantı düzenlendi.

    Toplantıya CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi öncülük etti. Bu toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katılacağı ancak gelemediği iddia edildi.

    25 İLÇE BAŞKANI ARKALARINDA, BAŞI KILIÇDAROĞLU ÇEKİYOR
    Bu ekibin İstanbul'daki Parti Meclisi üyelerini Ekrem İmamoğlu'nun seçmesine izin vermemek adına örgütlendiği, 25 İlçe Başkanı'nın da bu ekibin arkasında tam destek olduğu ileri sürüldü. Ekibin liderinin ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi.

    Edinilen bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İlçe Başkan sayısı 14…

    Bilindiği gibi, Parti Meclis Üyesi, partinin ilerideki seçimde Cumhurbaşkanı adayı ve Milletvekili adaylarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak…


    Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

    Haberler Güncel Kurultay öncesi bomba gelişme: ‘CHP İstanbul’ karıştı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri