Tele1'in hazımsızlığına Bayraktar cevap verdi: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak

Son dakika haberi... Tele1 isimli web sitesinde yerli insansız hava araçlarımız (İHA) ve Silahlı insansız hava araçlarımızla (SİHA) ilgili provokatör manşetlere Selçuk Bayraktar'dan cevap gecikmedi. Kanada'da alındığı belirtilen bir kararı adeta sevinç nidalarıyla karşılayan ve milli İHA'ların önünün kesildiğini zanneden provokatör medya kuruluşlarına Türkiye'nin projenin başındaki Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan tokat gibi yanıt geldi.

SON DAKİKA! "DAMAT" PROVOKASYONUNA TOKAT GİBİ YANIT

Tele1 isimli web sitesinde ve aynı kuruluşun sosyal medya platformlarında yayınlanan "Damadın İHA'larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı" başlıklı haberde Kanada'da alındığı iddia edilen bir karar üzerine motor üretilmeyeceği, yerli İHA'larımızın artık gökyüzünde olamayacağını iddia etti. Provokatif başlığı ile de prim yapmaya çalışan söz konusu yayın kuruluşlarına Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarihi bir cevap verdi.

YALANLARINIZLA AVUNUN

"Geçtiğimiz dönemde bir kısım basında çıkan uydurma ve algı maksatlı haberler üzerine" diye başlayan açıklamasında söz konusu haberlerin çarpıtma, yalan ve algı maksadı üzerine kurgulandığını, Türkiye'nin Milli İHA ve SİHA'larının yoluna devam ettiğini belirten Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü;

"LASTİĞİNE KADAR TÜRK MÜHENDİSLERİN ÜRÜNÜ OLAN SİHALARIMIZ ARALIKSIZ UÇMAYA DEVAM EDECEK"

Güneş doğacak, sabah olacak. O arada; Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı, Yurt dışına ihraç edilen tek SİHA'sı, yazılımından elektroniğine, Aerodinamiğinden mekaniğine, tümüyle Türk mühendislerin tasarımı olan özetle en kritik aksamından uçuş bilgisayarından lastiğine, Türkiye ve dünyada eşine az rastlanır düzeyde yüzde 93 yerlilikle üretilmiş olan Bayraktar TB2'ler aralıksız uçacak. yarın olacak ve sonraki gün... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek.

DAMADIN DEĞİL MİLLETİN SİHA'LARI

Bayraktar son dakika açıklamasında söz konusu algı haberinin provokatif başlığı için de tokat niteliğinde bir yanıt verdi ve "DAMADIN değil MİLLETİN SİHA'LARI" notunu düştü.