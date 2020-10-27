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    • 27.10.2020 07:13
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    SİHA ve İHA'lardan ağır darbe alan terör örgütü ölülerini 107 gün sakladı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda yerli ve milli SİHA ve İHA'lar ile düzenlediği operasyonlarla darbe üstüne darbe yiyen terör örgütü , topraklarındaki Haftanin bölgesinde öldürülen teröristlerinden 4'ünün daha ölümünü 107 gün sakladıktan sonra kabul etti.

    Sırrıberk Arslan
    Kandil ölülerini 107 gün sakladı

    Mehmetçiğin 17 Haziran'da başlattığı hava destekli Pençe-Kaplan Harekâtı'nda terör örgütünün yaklaşık 30 yıldır varlığını sürdürdüğü Şırnak'ın Uludere İlçesinin tam karşısında bulunan topraklarındaki Haftanin bölgesinde 222 terörist öldürüldü. Haftanin içindeki kampları ile barınma alanları imha edildi. Teröristlerin bölgedeki hâkimiyetine son verildi.

    ÖLÜLERİNİ 107 GÜN SAKLADI
    Terör örgütü, devam eden operasyon sırasında 11 Temmuz günü Silahlı 'nın (SİHA) nokta atışıyla tam isabetle etkisiz hale getirdiği Şoreş Serkeft Kod adlı (Murat Akman), Zeynep Amanos Kod adlı (Zahide Şimşek), Gever Kod adlı (Yılmaz Özlü) ve Hozan Farkin Kod adlı (Ömer Eker) adlı teröristlerin ölümünü 107 gün gizledi.


    DAĞIN SONU ÖLÜM
    Terör örgütü dün, 4 teröristin ölümünün hava operasyonunda SİHA'ların vurmasıyla gerçekleştiğini itiraf etti. Teröristlerden Muş-Malazgirt nüfusuna kayıtlı olan Şoreş Serkeft Kod adlı (Murat Akman) adlı teröristin 13 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğunu Gever Hakkari Kod adlı (Yılmaz Özlü)'nün ise Kandil'de bulunduğu yıllar içinde örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakından ilgilendiği bir kişi olduğunu açıkladı.



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