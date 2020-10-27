Sağlık Bakanlığı, 27 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA SAYISI 1827
26 EKİM TABLOSU
25 EKİM TABLOSU
AĞIR HASTA SAYISI 1827
Ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.
"AĞIR HASTA SAYISI DÜŞMEDEN BAŞARILI OLAMAYIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım" açıklamasında bulundu.
26 EKİM TABLOSU
25 EKİM TABLOSU
24 EKİM TABLOSU