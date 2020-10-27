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    • 27.10.2020 19:10
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    Son dakika: vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... , koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. , "Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım" açıklamasında bulundu.

    Koronavirüste son durum
    , koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. 'de son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

    AĞIR HASTA SAYISI 1827
    Ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.


    "AĞIR HASTA SAYISI DÜŞMEDEN BAŞARILI OLAMAYIZ"
    , "Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım" açıklamasında bulundu.




    26 EKİM TABLOSU

    25 EKİM TABLOSU



    24 EKİM TABLOSU

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Ekim vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum