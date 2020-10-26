Türkiye'nin savunma alanındaki başarı hikayesi tüm dünyada dalga dalga yayılıyor.

Özellikle de İHA ve SİHA alanında adını altın harflerle yazdıran Türkiye iç ve dış tehditlere ağır darbeler indiriyor.



Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Türk SİHA'ları ile ilgili verdiği önemli mesajı sosyal medya paylaştı.

"ABD SENATOSU PREDATOR SİHA'YI PARASIYLA BİLE VERMEDİ"

Haluk Bayraktar açıklamasında "Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi. Bugün %93 yerlilik ve hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz." dedi.



İHA VE SİHA'LARDA HEDEF

Bayraktar, "Şimdi hedef kalan %7... Durmak yok! milli teknoloji hamlesi bunun için var." ifadelerine yer verdi.