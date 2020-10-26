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    • 27.10.2020 02:45
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    'ın mesajını paylaştı: En ileri teknoloji ’lara sahibiz! Şimdi hedef kalan %7

    Müdürü ve Başkanı , Baykar Genel Müdürü 'ın Türk 'ları ile ilgili verdiği önemli mesajı paylaştı.

    'En ileri teknoloji SİHA’lara sahibiz!'

    Türkiye'nin savunma alanındaki başarı hikayesi tüm dünyada dalga dalga yayılıyor.

    Özellikle de İHA ve alanında adını altın harflerle yazdıran Türkiye iç ve dış tehditlere ağır darbeler indiriyor.

    Müdürü ve Başkanı , Baykar Genel Müdürü 'ın Türk SİHA'ları ile ilgili verdiği önemli mesajı paylaştı.

    "ABD SENATOSU PREDATOR SİHA'YI PARASIYLA BİLE VERMEDİ"

    Haluk Bayraktar açıklamasında "Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi. Bugün %93 yerlilik ve hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz." dedi.

    İHA VE SİHA'LARDA HEDEF

    Bayraktar, "Şimdi hedef kalan %7... Durmak yok! milli teknoloji hamlesi bunun için var." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Selçuk Bayraktar Haluk Bayraktar'ın mesajını paylaştı: En ileri teknoloji SİHA’lara sahibiz! Şimdi hedef kalan %7