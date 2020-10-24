DİKEY İNİŞ KALKIŞ OLMADAN DA GEMİDEN KALKABİLECEK

TCG Anadolu için 2021'de seri üretimine başlanacak TUSAŞ Kargo İHA ve geçen yıl ilk uçuşunu yapan Albatros Kargo İHA gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Gemide kullanılacak taktik İHA'ların dikey iniş kalkış olmadan gemiden kalkmasının da mümkün hale getirildiği bilgisine ulaşıldı.