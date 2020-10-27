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    • 27.10.2020 18:58
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    ’da terör örgütü 'a operasyon: 4 gözaltı

    İl tarafından terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sonucu uyruklu 3, uyruklu 1 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

    İHA
    Terör örgütü DEAŞ'a operasyon

    Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 3, Suriye uyruklu 1 şüpheli, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    Yakalanan şahıslardan ele geçirilen materyallerin incelenmesinde DEAŞ terör örgütü faaliyetleri ile ilgili çatışma bölgelerinde çekilmiş görüntü ve fotoğraflar ele geçirildiği belirtilirken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Sakarya’da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı