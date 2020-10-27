PKK'lılardan paramotorla 132 km’lik terör uçuşu: O teröristler böyle geldi

KUŞ UÇUŞU 132 KM

Kuş uçuşu 132 km yol kat eden teröristlerin rotası, hava araçlarının göstergelerinde yapılan inceleme ile tespit edildi. Teröristler iniş sırasında hasar gören paramotoru da ağaç dalları ve branda ile örterek sakladı. Teröristlerin uçuş esnasında gece görüş dürbünü, rotalarını belirlemek için yanlarında getirdikleri tablet bilgisayara ile harita/navigasyon programlarını kullandıkları belirlendi.





BİRİ SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, teröristlerin gizlemek istediği araçlar Amanoslar'ın didik didik arandığı 'Yıldırım5' operasyonunda ele geçirildi. Yapılan istihbari değerlendirmelerin ardından Jandarma ve Polis Özel Harekat birimleri teröristlerin izini sürmeye başladı. 2 teröristin yeri kısa sürede belirlendi. Hassa Eğribucak kırsalında kıstırılan teröristlerden birisi etkisiz hale getirildi, 1'i de sağ olarak yakalandı.





BASKI İLE BÖLGEDEN ÇIKARILDI

Sağ yakalanan teröristin ifadesi doğrultusunda da diğer iki teröristi arama faaliyetleri derinleştirildi. Sahada yürütülen çalışmalarla teröristler üzerinde baskı kuruldu, alan kontrolü ile erzak ve malzeme temin etmeleri engellendi. 26 Ekim'de keşif ve istihbarat bilgileri doğrultusunda Hava Kuvvetleri destekli operasyonla örgüt mensuplarının bulundukları yerler vuruldu. Teröristlerin bu bölgelerden ayrılmaları sağlandı.







'CAYROKOPTER'LE SALDIRI HAZIRLIĞI

Terör örgütü PKK'nın küçük hava araçları ile saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Teröristlere, Suriye'nin Haseke bölgesinde "Cayrokopter" adı verilen küçük helikoptere benzeyen hava aracını kullanma eğitimi verildiği öğrenildi. ABD'den alınan üzerinde 2 kişi (200-250 kg) ağırlık taşıyabilen 'Cayrokopterlere' silah monte edilerek eylem planlandığı istihbaratına ulaşıldı. Silahlı eylem talimatının terör örgütü YPG elebaşı Şahin Cilo'nun verdiği bildirildi. Cayrokopterlerin 4 bin metreye kadar çıkabildiği ifade ediliyor.



10 SAAT HAVADA KALABİLİR

Ölü ele geçirilen teröristlerin kullandığı hava aracı İtalya menşeili Fly Products firmasına ait. Yakıt deposu 48 litreden 70 litreye yükseltilmiş. 70 litre yakıtla ortalama 10 saat (700-1000 km) uçuş yapabiliyor. 380 kg taşıma kapasitesine sahip. 5000 metre irtifaya kadar pilot hava koşullarından etkilenmeden uçuş yapabiliyor. Saatte yaklaşık 50-70 km hız yapabiliyor. Örgüt mensupları, toprak zemine kolaylıkla inebilmek maksadıyla lastikleri de değiştirmiş.







TALİMAT CEMİL BAYIK'TAN

Kıskaçtan kurtulmaya çalışan teröristler Payas İlçesi Kozludere Mahallesi'nde kontrol noktasından pikap tarzı bir araçla kaçmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan teröristlerle kısa süreli çatışma çıktı. Sıkıştırılan teröristler farklı bir araç gasp ederek İskenderun şehir merkezine kaçtı. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Özel Harekât unsurları teröristleri adım adım takip ederek kıskaca aldı.









Çatışmada yaralanan terörist kendisini patlattı. Diğer terörist ise bölgeden kaçmaya çalışırken saklandığı yer tespit edilerek, Teslim ol çağrılarına silahla karşılık vermiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensuplarının Harun kod adlı Doğan D. ve Zinar kod adlı İdris İ. olduğu belirlendi. Doğan D.'nın 4 yıl terör örgütü elebaşı Cemil Bayık'ın korumalığını yaptığı belirlendi.