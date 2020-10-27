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    • 27.10.2020 10:54
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    SON DAKİKA: Amanoslar'da terör örgütü 'ya ait paramotor ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'da Amanoslar kırsalında terör örgütü 'ya ait paramotor ele geçirildi. Ele geçirilen paramotoru, 28 Eylül ve 10 Ekim'de Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a inen ve daha sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı bildirildi.

    DHA
    PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

    'ın İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri etkisiz hale getirilen 2 teröristin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na indikleri 'paramotor' ele geçirildi.




    TERÖRİSTLER AYNI YÖNTEMLE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU
    'lı teröristler, daha önce de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürüttüğü Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Mehmetçiğe paramotorla saldırı girişiminde bulunan 1 terörist vurularak, etkisiz hale getirilmişti. 27 Kasım 2019'da ise Hakurk'ta yürütülen operasyonda, teröristler tarafından üs bölgelerine saldırıda kullanılmak üzere paramotor ele geçirilmişti.



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