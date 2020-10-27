Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Rusya, Münbiç'te terör örgütü PKK'nın varlığını sürdürmesine izin vermeyeceği açıklamıştı. Hatay'da şehir merkezinde etkisiz hale getirilen iki teröristle ilgili Münbiç'den 'paramotor' adı verilen araçla Amanoslar'a geçtikleri belirlendi.

Güvenlik uzmanları ve bölge kaynaklarının DHA muhabirine verdiği bilgilere göre, terör örgütü PKK, Münbiç'i, bombalı saldırıları ve teröristlerin eğitimi için üs olarak kullanıyor.