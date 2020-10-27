Yapılan çalışmalarda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in Terörden Arananlar Listesi "Gri" kategoride yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in de aralarında olduğu 4 teröristin eylem için iki paramotor ile 28 Eylül ve 10 Ekim'de Suriye'nin Münbiç bölgesinden havalanarak Amanoslar kırsalına indiği belirlendi.

Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerinin 19 Ekim'de düzenlediği operasyonda teröristlerden biri etkisiz hale getirildi, diğer terörist Yoldaş Selim Çelik sağ yakalandı.





İki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan terörist Çelik, sorgusunun ardından Hatay'da çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.



DİĞER 2 TERÖRİST DE İSKENDERUN'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Paramotor ile Amanoslar kırsalına gelen teröristlerden ikisinin saklandığı yer de istihbarat birimlerinin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

Hava destekli unsurlarla teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu ancak bölgeden kaçtıkları belirlenen teröristler, dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerince kıskaca alındı.

Köşeye sıkıştıklarını anlayınca gasbettikleri araçla Payas ilçesindeki güvenlik korucularının bekleme noktasına taciz ateşi açarak bölgeden uzaklaşmak isteyen teröristler ile kısa süreli sıcak temas sağlandı.

İçinde bulundukları aracın kaza yapması üzerine başka bir aracı gasbederek İskenderun istikametine doğru kaçışlarını sürdüren teröristler, güvenlik güçlerinin takibi sonucu bu kez İskenderun ilçe merkezinde sıkıştırıldı.

Fener Caddesi'nde yaşanan çatışmada teröristlerden biri üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ele geçirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Kaçan diğer teröristin yakalanması için ilçe merkezinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine Barbaros Mahallesi'nde saklandığı yerde teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin Münbiç'ten havalanarak Amanoslar kırsalına geldikleri iki paramotor da güvenlik güçlerince ele geçirildi.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor öncelikle bir hava aracıdır ve hava taşıtları veya araçları arasında en hafif ve en kolay hareket ettirilebilen araçlardır. Çalışma mantığı olarak daha çok yamaç paraşütünün optimizasyonu ile hareket eden paramotor aslında motorlu yamaç paraşütleri ya da "Powered Paragliding" (PPG) tanımlanan araçlardır. Yani, Paramotor: Pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracıdır.









PARAMOTOR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Paramotor da bir adet motor bulunur. Bu motor pilotun ileri doğru hareket etmesini ve yükselmesini sağlar.

Paramotorün havada süzülmesini sağlayan kanat yani paraşüt. Harness olarak adlandırılan ve pilotu paraşüte ve motora bağlayan uçuş koltuğu bulunur. Pilotun sırtında yedek paraşüt

Pilotun sesten etkilenmemesi için kulaklık ve kafasını koruyan bir kasktan oluşur.

Paramotoru dünyada ilk kez 1980 yıllarında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından İngiltere'nin Essex şehrinde kullandığını tarih sayfalarından okuyoruz.



986 yılında Fransa'da popüler olmasının ardından hobi aracı olarak Avrupa'da hızla yayılmaya başlayan paramotor, 13 Haziran 2006 yılında "Csaba Lemak" adlı bir firma tarafından ilk kez elektrik motorlu paramotoru üretip hobi amaçlı kullanılmasını sağlamış ve dünyaya tanıtmıştır.