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    • 28.10.2020 07:09
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    SON DAKİKA: Hatay'daki orman ına müdahale sürüyor

    Son dakika haberine göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman ına müdahale devam ediyor. Öte yandan dün akşam yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

    AA
    Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman ına müdahale devam ediyor.

    Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

    İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangına söndürme ekiplerince karadan müdahale ediliyor.


    Bazı yerleşim yerlerinde hafif hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Öte yandan dün akşam yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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