CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı da, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturulması başlatılacağını açıkladı ve "CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz"

AYVAZOĞLU: "EY CHP MAKAMI VERDİĞİNİZ ŞU ŞEYLERİNİZE BİR AYAR VERİN"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: "İtler istiyor diye aslanlar ölmez! Trabzon da Türkiye'dir yıkılmaz! Edep makamını es geçen bu `tür` için birşeyler yapılmalı! Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın."