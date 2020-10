İYİ Parti'de FETÖ'cü il başkanından sonra şimdi de Joe Biden krizi! 'İP'ler kimin elinde

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, bir tv programına telefonla bağlanarak, 'İYİ Parti'de Sorosçuların görev aldığı' iddiasıyla ilgili konuştu.

'OPERASYONUN BAŞI MERAL AKŞENER'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partide demokratik hakkını kullanıp eleştirilerini dile getiren kişileri "Biz bu filmi 28 Şubat'ta da görmüştük" sözleriyle eleştirmesinin kendilerine yönelik çok ağır bir itham olduğunu belirten Ok, "Sayın Akşener İYİ Parti'ye yaptığı operasyonları gizlemek için bu ithamlarda bulunuyor. Evet İYİ Parti'de bir operasyon vardır, operasyonun başı Sayın Akşener'dir" iddiasında bulundu.





BOMBA AÇIKLAMA: HASAN SEYMEN, JOE BIDEN'LA TOPLANTI YAPTI

İsmail Ok, Denge Denetleme Ağı'nda görev yapan eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in Joe Biden'la İstanbul'da kapalı kapılar ardında 1,5 saat toplantılar yaptığını iddia etti. İYİ Parti'nin, damarında Türk milliyetçiliği çok güçlü olan bir ekip tarafından kurulduğunu ancak Meral Akşener'in bu ekipten rahatsız olduğunu iddia eden Ok, "Denge Denetleme Ağı'nda görev alanları kilit noktalara atayarak partinin içine bomba atmıştır Sayın Akşener" ifadelerini kullandı.





'İDDİALARIM YALANSA VEKİLLİKTEN İSTİFA EDERİM, VATANDAŞLIKTAN ÇIKARIM'

İsmail Ok, "Biz CHP ile ortağız, CHP de HDP ile ortak hareket ediyor" diyerek bu konuda Meral Akşener'e rahatsızlığını dile getirdiğinde, Akşener'in kendisine "Ülkücülerden senden başka kimse rahatsız değil bu konuda" yanıtını aldığını öne sürdü. Programın bir diğer konuğu olan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise İsmail Ok'a iddialarından dolayı tepki gösterdi. İkili arasında süren tartışmada İsmail Ok, "Hasan Seymen'in Denge Denetleme Ağı, Joe Biden ile yaptığı toplantı, Türkiye'yi asimilasyonla suçlaması kongre sonrasında basında yer almıştır. Uğur Bey benim toplantıda Akşener'e CHP-HDP ortaklığı beni rahatsız ediyor dediğimde verdiği cevabın doğru olmadığını söyledi. Ben bir çağrıda bulunuyorum. İYİ Parti basın bürosu bunu kaydetti. Eğer bu söylediklerim doğru mu değil mi çıksın kamuoyuna bu kaydı versinler. Kamuoyu benim dediklerim doğru değil diyorsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim, hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmaya da hazırım. Söz veriyorum. Akşener bana 'Ülkücülerden senden başka kimse rahatsız değil bu konuda' dedi." ifadelerini kullandı.





HASAN SEYMEN İDDİALARA YANIT VERDİ

Hasan Seymen de, kendisi hakkındaki 'Sorosçu musunuz?' ve 'Biden ile görüştünüz mü?' sorularına programa telefonla bağlanarak yanıt verdi. Seymen, şöyle konuştu:

"Beni Sorosçu olmakla, Biden'la görüşmem sebebiyle ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcılığı dönemimde Çerkezlerin Türkiye'ye yerleştikten sonra dillerini ve kültürlerini koruyamamaları sebebiyle kullandığım ifadeler nedeniyle haksız şekilde konuşuyor. O dönemde ABD Başkan Yardımcısı Biden ile görüşmemizin nedeni şudur; 2011 yılında ben Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısıyken ki Türkiye'de 54 derneğin oluşturduğu bir federasyondur. Bu federasyonun genel başkan yardımcısıyken İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic İnstitute Ankara'da temsilciliği olan yeni anayasa çalışması yapılmış, akabinde denge denetleme mekanizmalarının yeni anayasada yerli yerinde yer alması için bir ağ oluşturma kararı verilmiş. Bize de böyle bir davet geldi. Ben de federasyonu temsilen ağın toplantılarına katıldım. 2011-2013 yılları arasında denge denetleme ağında yer aldık. Bir dönem de sözcülüğünü yaptım. O dönemde Joe Biden Türkiye'yi ziyaret edip o günkü Başbakanımızla görüşecekti. Türkiye'deki sivil toplumla da görüşmek istediklerini belirttiler. 20 sivil toplum kuruluşu lideri Tarabya Oteli'nde Biden ile toplu bir görüşme yapıldı. Bu görüşmeye ABD Büyükelçiliği, ABD Konsolosluğu ve Türk Dışişleri yetkilileri katıldı."

Söz konusu toplantıya katılan kişilerin "vatansever" olduğunu savunan Seymen, Dışişleri yetkililerine toplantı kayıtlarını açıklama çağrısı yaptı. Seymen ayrıca, Denge Denetleme Ağı ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun Soros'la bir ilgisinin olmadığını savundu.

HDP'liderle görüşmesinin de olmadığını iddia eden Seymen, söz konusu iddianın Ayhan Bilgen'in kendisinin arkadaşı olması sebebiyle ortaya atıldığını ileri sürdü.



PROGRAMDA TANSİYON YÜKSELDİ

İsmail Ok'la Hasan Seymen arasındaki 'asimilasyon' tartışması da programda tansiyonu yükseltti. Hasan Seymen'in daha önceki açıklamalarında 'Çerkezlere asimilasyon yapıldığı' iddialarını hatırlatan Ok, "Siz Türkiye Cumhuriyetini asimilasyon yapmakla suçlayamazsınız. Çerkezler adına konuşamazsınız" diyerek Seymen'e tepki gösterdi. Seymen ise "Konuşurum tabi. Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun genel başkan yardımcılığını yaptım ben" diye karşılık verdi.

İsmail Ok yayında, Hande Fırat'ı da kendisine söz hakkı vermemekle suçlayarak "Sizi kınıyorum. Beni neden Hasan Seymen'le muhatap ediyorsunuz? Hasan Seymen kimdir? Partiye paraşütle getirilen biridir. Muhatabım değildir" ifadelerini kullandı.