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    • 23.10.2020 07:55
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    SON DAKİKA: İyi Partili Buğra Kavuncu’nun dayı kızına yüzüğü imamı takmış

    Son dakika haberine göre, ’cü olduğu tartışılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yla ilgili yeni gelişme... FETÖ’cü dayısı Enver Altaylı’nın, kızının nişan yüzüklerini de “FETÖ Türkiye İmamı” takmış.

    Sabah
    Zeynel Yaman
    Dayı kızına yüzüğü FETÖ imamı takmış
    Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı öğrenildi.




    Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.

    Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. 'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.




    Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.



    Altaylı'nın, Özbekistan ve Azerbaycan'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edilmişti. Enver Altaylı; "casusluk ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanıyor.

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