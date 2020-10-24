Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç, taburcu edildi

Geçtiğimiz hafta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 90 yaşındaki Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'tan haber var. Koç'un tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi, iş adamının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.