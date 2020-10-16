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    Son dakika: Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberi... A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan 90 yaşındaki Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

    Gül Kireklo
    Son dakika: Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

    Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan Rahmi Koç'un; yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Rahmi Koç, 9 Ekim tarihinde 90 yaşına girdi.

    GELENEKSEL DAVETİNİ PANDEMİ DÖNEMİNDE DE YAPTI
    Rahmi Koç, her yıl Bodrum Divan Palmira'da verdiği geleneksel yaz davetini pandemi döneminde de gerçekleştirdi.

    DAVETLİLERDEN TEST İSTEMİŞTİ
    Davete katılacak tüm misafirlerden Koç Holding'e ait Amerikan Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmaları istenmişti.

    Rahmi Koç'un test yaptırmayanı da davete almadığı basına yansımıştı.
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