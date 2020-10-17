DÜN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Dün gelen bilgilere göre Rahmi Koç'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Bodrum'da Divan Palmira'da bir parti veren Koç, 9 Ekim'de 90 yaşına girmişti. Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğu belirtilerek, yapılan incelemede Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, hastanede tedbir amaçlı izlendiği bildirildi.