Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği Twitter hesabından koronavirüse yakalanan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç için bir mesaj yayınlandı.
"DÜNDEN BUGÜNE TÜM DOSTLARI ADINA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ"
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi "Rahmi Koç'a, ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu'ndaki dünden bugüne tüm dostları adına acil şifalar diler, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak ailesi ve sevdiklerinin arasına dönmesini temenni ederiz."
DÜN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Dün gelen bilgilere göre Rahmi Koç'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Bodrum'da Divan Palmira'da bir parti veren Koç, 9 Ekim'de 90 yaşına girmişti. Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğu belirtilerek, yapılan incelemede Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, hastanede tedbir amaçlı izlendiği bildirildi.