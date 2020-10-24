ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in ölümü nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, beklenen otopsi raporu savcılığa ulaştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Andre Vltchek'in kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunmadığı, ilaç etkin maddelerinin bulunduğu kaydedildi. Raporda, eşinin ifadesine göre diyabet hastalığı bulunduğu, bacağında ağrısı olduğu bildirilen Andre Vltchek'in yapılan otopsisinde, "kronik kalp damar hastalığı ile metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün komplike perianal sepsis ( vücuttaki enfeksiyon) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı" belirtildi.