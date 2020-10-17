Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu bildirildi.









TEDBİR AMAÇLI İZLENİYOR

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğu belirtilerek, yapılan incelemede Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, hastanede tedbir amaçlı izlendiği bildirildi.