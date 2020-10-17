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    • Magazin
    • 17.10.2020 11:17
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    • 17.10.2020 11:26
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    Son dakika: Kovid-19'a yakalanan 'la ilgili hastaneden flaş açıklama: Tedbir amaçlı izlenmektedir

    Son dakika haberine göre, 9 Ekim'de 90 yaşına giren Koç Holding Şeref Başkanı 'un son durumuyla ilgili Amerikan Hastanesi'nden açıklamala yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir." denildi.

    AA
    Koç'la ilgili hastaneden flaş açıklama

    Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, Koç Holding Şeref Başkanı 'un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu bildirildi.



    TEDBİR AMAÇLI İZLENİYOR
    Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğu belirtilerek, yapılan incelemede Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu kaydedildi.

    Açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, hastanede tedbir amaçlı izlendiği bildirildi.

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