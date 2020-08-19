ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın "Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti desteklemeliyiz" şeklindeki skandal sözleri derin planı kanıtladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" açıklaması karanlık ittifakı ortaya çıkardı.
Aynı şefin yönettiği koro, bestesi ve güftesi Joe Biden'a ait sözlere direkt tepki vermekten kaçındı. Hepsi aynı telden çaldı!
Amalı fakatlı açıklamalarla 7 ay bahanesine sığındı. Kendilerini aklamaya çalıştı.
Dostlar Korosu'nun üyelerini ancak bu kadar sığdırabildik! Boş olan kısmı siz tamamlayın!