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    • 19.08.2020 Gazete
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    Dostlar korosu! 'ın Başkan Erdoğan hakkındaki küstah sözleri derin planı kanıtladı

    Başkan Adayı 'ın Başkan hakkında "Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti desteklemeliyiz" şeklindeki küstah sözleri derin planı kanıtladı. İşte o karanlık ittifak...


    Başkan Adayı 'ın "Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti desteklemeliyiz" şeklindeki skandal sözleri derin planı kanıtladı.

    lideri Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" açıklaması karanlık ittifakı ortaya çıkardı.

    Aynı şefin yönettiği koro, bestesi ve güftesi Joe Biden'a ait sözlere direkt tepki vermekten kaçındı. Hepsi aynı telden çaldı!

    Amalı fakatlı açıklamalarla 7 ay bahanesine sığındı. Kendilerini aklamaya çalıştı.



    Dostlar Korosu'nun üyelerini ancak bu kadar sığdırabildik! Boş olan kısmı siz tamamlayın!


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