Hafta sonu planı yapacaklar dikkat. İstanbul'da hava durumu değerlendirmeleri sizi mutsuz edebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan SON DAKİKA açıklamasına göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 24 Ekim hava durumu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KARS 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık