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    • 24.10.2020 00:12
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    Meteoroloji uyardı! Göz gözü görmeyecek | 'da hava nasıl olacak? 24 Ekim

    Hafta sonu planı yapacaklar dikkat. 'da değerlendirmeleri sizi mutsuz edebilir. tarafından yapılan SON DAKİKA açıklamasına göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus si bekleniyor. İşte 24 Ekim hava durumu.

    İstanbul'da göz gözü görmeyecek!

    Hafta sonu planı yapacaklar dikkat. İstanbul'da hava durumu değerlendirmeleri sizi mutsuz edebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan SON DAKİKA açıklamasına göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 24 Ekim hava durumu.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA 14°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    İSTANBUL 13°C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    KIRKLARELİ 11°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    KOCAELİ 19°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 17°C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 9°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 15°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 11°C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 19°C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 18°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 20°C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 10°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 11°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 11°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KAYSERİ 6°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA 13°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 11°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 14°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU 8°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 15°C, 23°C

    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 10°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    RİZE 14°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 15°C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    TRABZON 15°C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 3°C, 21°C

    Az bulutlu ve açık

    KARS 3°C, 22°C

    Az bulutlu ve açık

    MALATYA 8°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN 3°C, 20°C

    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 11°C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 14°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 14°C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 19°C, 33°C

    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel Meteoroloji uyardı! Göz gözü görmeyecek | İstanbul'da hava nasıl olacak? 24 Ekim HAVA DURUMU