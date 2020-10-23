İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu