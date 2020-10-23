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    • 23.10.2020 11:39
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    Furyaya o da katıldı! yeni parti kuruyor

    Son dakika haberi... Siyaset camiasının yeni parti kurma furyasına de katılıyor. 'de depremi sürerken, partinin eski adayı Mustafa Sarıgül, Hareketi'ni partileştirme kararı aldı. Partinin adının ‘Türkiye Değişim Partisi’ olacağı belirtilirken, ilk adımı atan Sarıgül, partinin Başkanı olarak ’ı atadı.

    Yeni parti kuruyor

    'de krizi sürerken, partinin eski adayı 'den yeni parti çıkışı geldi. Daha önce parti kurmasına yönelik bir talep olduğunu belirten Sarıgül, ' Hareketi'ni partileştirme kararı aldı.

    ADI 'TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ' OLACAK
    Yenişafak'ın haberine göre; partinin adının Türkiye Değişim Partisi olacağı öne sürülürken, ilk adımı atan Sarıgül, partisinin Başkanı olarak da 'ı atadı.

    PARTİNİN İSTANBUL İL BAŞKANI YUSUF POLAT
    Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Yusuf Polat, Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek, "Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Furyaya o da katıldı! Mustafa Sarıgül yeni parti kuruyor