CHP'de Muharrem İnce krizi sürerken, partinin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'den yeni parti çıkışı geldi. Daha önce parti kurmasına yönelik bir talep olduğunu belirten Sarıgül, 'Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı aldı.

ADI 'TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ' OLACAK

Yenişafak'ın haberine göre; partinin adının Türkiye Değişim Partisi olacağı öne sürülürken, ilk adımı atan Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak da Yusuf Polat'ı atadı.





PARTİNİN İSTANBUL İL BAŞKANI YUSUF POLAT

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Yusuf Polat, Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek, "Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin" ifadelerini kullandı.

