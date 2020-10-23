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    • 23.10.2020 11:27
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    : 'da terör örgütü ’ya yönelik ! Gözaltılar var

    haberine göre üzerinden propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret eden 7 kişiden 5’i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    AA
    İstanbul'da PKK operasyonu!
    'da terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen da, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i yakalandı.
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı hesapları üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'ini yakalandı.
    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon! Gözaltılar var