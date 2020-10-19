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    • 19.10.2020 11:02
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    Bir bir sandığa gömülüyorlar: gecesi ışınlanan 'den sonra şimdi de siyaseti bırakan !

    'de Cumhurbaşkanlığı lerinin unda yüzde 48.26 ile kaybeden , sürpriz bir karar alarak siyasi kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Seçim sonucuyla hezimete uğrayan Türkiye karşıtı basın da tıpkı 'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi ortadan kaybolduğunda olduğu gibi Mustafa Akıncı'yı bu kararı nedeniyle tepkilerin hedefine koydu.

    Işınlanan Muharrem buharlaşan Akıncı

    Kuzey Kıbrıs'ta yapılan inde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51.74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Akıncı ise yüzde 48.26 oranında oy elde etti. Bu sonuçların ardında açıklama yapan Akıncı, siyaseti bıraktığını belirtti.

    SEÇİM GECESİ IŞINLANAN MUHARREM İNCE GİBİ HEDEFTE!
    Sandıkta hezimete uğrayan Akıncı'nın siyaseti bırakma kararı, Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi ortadan kaybolan 'yi hatırlattı.
    İnce'den haber alınamayınca destekçileri isyan etmiş, kendilerini yarı yolda bırakan aday topa tutmuştu.



    Türkiye karşıtı 'Avrupa' Gazetesi, manşet haberinde "İskele'deki TC'li nüfus seçim sonucunu belirledi... Ötekileştirmeyin diye diye bu toplumu yediniz bitirdiniz. Akıncı "Siyasi hayatıma son veriyorum" dedi! Oysa biz mücadeleye devam demesini beklerdik. Sarayda değil, sokakta!" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Bir bir sandığa gömülüyorlar: Seçim gecesi ışınlanan Muharrem İnce'den sonra şimdi de siyaseti bırakan Mustafa Akıncı!