Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51.74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Akıncı ise yüzde 48.26 oranında oy elde etti. Bu sonuçların ardında açıklama yapan Akıncı, siyaseti bıraktığını belirtti.





SEÇİM GECESİ IŞINLANAN MUHARREM İNCE GİBİ HEDEFTE!

Sandıkta hezimete uğrayan Akıncı'nın siyaseti bırakma kararı, Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi ortadan kaybolan Muharrem İnce'yi hatırlattı.

İnce'den haber alınamayınca destekçileri isyan etmiş, kendilerini yarı yolda bırakan aday topa tutmuştu.







Türkiye karşıtı 'Avrupa' Gazetesi, manşet haberinde "İskele'deki TC'li nüfus seçim sonucunu belirledi... Ötekileştirmeyin diye diye bu toplumu yediniz bitirdiniz. Akıncı "Siyasi hayatıma son veriyorum" dedi! Oysa biz mücadeleye devam demesini beklerdik. Sarayda değil, sokakta!" ifadelerine yer verdi.