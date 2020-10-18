Her fırsatta ittifakı yalanlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile iş birliği içinde olan HDP ile ortaklıklarını artık gizleme gereği duymuyor. İstanbul'da düzenlenen kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP ittifakının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'ye kutlama mesajı gönderdi.

DOSTANE MESAJ!

Kılıçdaroğlu'nun kutlama mesajı;

" Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum. "

İBB BAŞKANI HDP'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun kutlama mesajı;

"Halkların Demokratik Partisi'nin 8'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle hem sizleri hem de HDP'ye gönül vermiş tüm partililerinizi yürekten kutluyorum Daha adil ve eşit bir İstanbul için çıktığımız yolculukta adaletsizliğe ve haksızlığa karşı demokrasiden yana iradesini ortaya koyan tüm partililerinize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle barışı ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çiziyor, tüm katılımcılara en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum."