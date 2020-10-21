Önce erken seçim ve baskın seçim yapacaklar iftirasını atan muhalefetin, iktidar tarafından erken seçime kapıların kapatmasıyla tuzakları bozuldu. Şaşkına dönen Biden'ın dostları şimdi de erken seçim istemeye başladı.

DEŞİFRE

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Onları daha cesur davranmaya itersek Erdoğan'ı yenebilirler." sözleriyle, "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, her şeyi açık etmişti.

ALLAH İNSANI İDDİASIYLA VURMASIN!

Kara propagandaları ellerine ve yüzlerine bulaşan muhalefet takımınıın önce sonraki açıklamalarını derledik.

İşte muhalefetin o kendilerini yalanlayan açıklamaları:

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: İktidarın hamlelerine bakınca baştan aşağıya seçim yatırımı kokuyor. Erken seçim bağıra bağıra geliyor.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci: Şu anda bir arayış içinde eğer bu arayış pozitif neticelenirse seçim istediği şekilde gerçekleşebilir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Şimdi büyük bir ihtimalle Deva ya da Gelecek Partisi için böyle bir kumpas kurulursa biz demokrasiye kurulan kumpası bozmakla görevliyiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Şimdi oyunun kuralları değiştirilmeye çalışılıyor. Yani 'kanunlarla nasıl oynarız ki, bu yeni parti, DEVA Partisi seçime girmez? Nasıl bunları engelleriz?'in derdine düştüler.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Öyle görünüyor ki önümüzü kesmek için oyunun ortasında kuralları değiştirmeye ve hile yapmaya niyetliler.

FETÖ'cü firari Adem Yavuz Arslan: Meclis'te birtakım Bizans oyunlarıyla bu hareketlerin önünü kesme hesapları yapıyorlar.

FETÖ'cü firari Doğan Ertuğrul: Babacan ve Davutoğlu partisinin oy potansiyelinde teşkilatlarda ve tabandan koparabileceklerine önlem almaya çalışıyorlar.

CHP'li gazeteci Gökhan Özbek: Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni göz göre göre seçime sokmamak için ali cengiz oyunlarına başvuracaklar.

CHP'li gazeteci Ruhat Mengi: Bu seçimde bir değişiklik olacak. Ali Babacan ve Davutoğlu'nun yeni kurduğu partiler büyük bir etki yapacak ve bu etki ortadan kaldırılmalı gibi bir etki yaratıyor insanda.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bazı partilerin meclise girmeleri engellenmeye çalışılıyor.

CHP'li gazeteci Can Ataklı: Benim endişem gaza gelip bir baskın seçim ben istikrarsızlığa oynarım kazanırım demesi.

CHP'li TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ: Erken seçim hazırlığı içinde oldukları ya da baskın bir seçim hazırlığı oldukları anlaşılıyor.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ: Algıyı yöneterek bir baskın seçim yapmak isteyebilirler.

FETÖ'cü firari Tarık Toros: Davutoğlu ve Ali Babacan kendilerine destek verenlerin katkısıyla Türkiye'deki teşkilatlanmasını tamamlar ve seçime girmeye hak kazanır.

İKTİDAR ŞEYTANİ TUZAĞI BOZDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse, şimdi de 2023 Haziran'ıdır ve 2023 Haziran'ında seçim yapılacaktır.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: (Kılıçdaroğlu) Ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Kim aklına girdi? Kimin dolduruşuna geldi?

ERKEN SEÇİM OLMAYACAĞINI ANLAYINCA TUZAKLARINA DÜŞTÜLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Ha bunu kime söylüyorum. Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Çık kardeşim yarın sabah de ki, 'Yeter artık'. Seçime git, Türkiye'yi seçime götür.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 1 Mayıs 2021'den itibaren ne zaman olursa olsun seçime hazırız.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Er yada geç vaktinden önce bir seçim olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Biz hazırız. Çünkü artık biz seçime alışmış partiyiz.

Yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Niye seçimden korkuyorlar çünkü gideceklerini biliyorlar.