İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın iddiasına parti yönetiminden ilk tepki Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan gelirken, son dakika bir gelişme daha yaşandı.

İHRACI İÇİN İLK ADIM ATILDI