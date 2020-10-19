Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.10.2020 02:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2020 02:26
    ABONE OL

    İYİ Parti içinde bir grup, 'nun 'cü olduğunu itiraf eden 'ın ihracını istedi

    Katıldığı bir programda İYİ Parti İl Başkanı 'nun 'cü olduğunu itiraf eden, İYİ Partili 'ın ihracı için ilk adım atıldı. İstanbul'daki İYİ Parti ilçe başkanları, Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza verdi.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın iddiasına parti yönetiminden ilk tepki Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan gelirken, son dakika bir gelişme daha yaşandı.

    İHRACI İÇİN İLK ADIM ATILDI

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, İl Başkanı Buğra Kavuncu başkanlığında toplanan İYİ Parti İstanbul ilçe başkanları Ümit Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza verdi.

    İlçe başkanlarının imzaladığı disiplin ve ihraç dilekçesi İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderildi.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İYİ Parti içinde bir grup, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Ümit Özdağ'ın ihracını istedi