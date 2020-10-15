DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILMADI

Engin Yıldırım'ın skandal paylaşımı sonrası konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan AYM, paylaşım için "Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" ifadelerini kullandı. Ancak özellikle son dönemde verdiği skandal kararlar ile adeta vatan hainlerinin sığınağı, terör örgütlerinin ise kalkanı haline gelen AYM'nin yaptığı açıklama kamuoyu tarafından samimi bulunmazken, Engin Yıldırım için disiplin soruşturması başlatılmaması da tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özellikle sosyal medya kullanıcıları Twitter'da oluşturdukları #AYMhukukaSahipÇık etiketi ile Anayasa Mahkemesi'ne olan tepkilerini dile getirdi. Hakimlik mesleğinin şerefi ile bağdaşmayan paylaşımı ile milletin tepkisini, vesayetseverlerin ise desteğini alan Engin Yıldırım hakkında disiplin soruşturması başlatılması istendi. Kamuoyu yapılan "darbe iması"nın cezalandırılmasını istedi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ O TEPKİLERDEN BAZILARI











