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    • 15.10.2020 16:26
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    kayıt nasıl yapılır? (AÖF) ikinci üniversite çevrimiçi kayıt ekranı!

    kayıt ekranı! nasıl yapılır? İkinci üniversite okumak isteyen kişiler ’nin ikinci üniversite başvuru döneminden faydalanmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan ikinci üniversite programlarına sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri 16 Ekim tarihinde sona erecek. AÖF ikinci üniversite çevrimiçi kayıt ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AÖF ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır?

    AÖF ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? Açıköğretim Fakülesi AÖF ikinci üniversite kayıt yaptırmak isteyenler başvuru ekranına ulaşmak istiyor. Çevrimiçi başvuru işlemleri E-Devlet şifresi ile yapılabiliyor. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. AÖF ikinci üniversite kayıt ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    SINAVSIZ KAYIT YAPTIRILABİLİYOR

    İkinci üniversite kapsamında herhangi bir önlisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki önlisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine ikinci üniversite kapsamında yer alan önlisans veya lisans programlarından birine sınavsız kayıt yaptırabiliyor.

    Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 'Anadolum e-Kampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-kampüs platformunda video, örnek soru, PDF, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor.

    İkinci üniversite programına kayıt yaptıran öğrenciler her yarıyılda aldıkları derslerden bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutuluyor.

    İkinci üniversite programlarına online başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere internet sitesi üzerinden erişilebileceği kaydedildi.

    AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT NASIL YAPILIR?

    Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

    Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

    AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
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