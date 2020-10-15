Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 'Anadolum e-Kampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-kampüs platformunda video, örnek soru, PDF, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor.

İkinci üniversite programına kayıt yaptıran öğrenciler her yarıyılda aldıkları derslerden bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutuluyor.

İkinci üniversite programlarına online başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere internet sitesi üzerinden erişilebileceği kaydedildi.