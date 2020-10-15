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    • 15.10.2020 16:42
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    'dan son dakika kararı: Kovid-19 sı hakkında yanıltıcı bilgi verenlere erişim engellenecek

    'dan corona virüs çalışmaları ile ilgili son dakika haberi geldi. Video paylaşım sitesi YouTube, yeni tip e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videoları engelleyeceğini açıkladı.Youtube daha önce corona virüsü ile ilgili içeriklerden para kazanılmasını engellemiş, daha sonra kısıtlı olarak para kazanma özelliğini açmıştı.

    Youtube'dan aşı kararı! Hepsine erişim engellenecek

    Gelen son dakika haberine göre Youtube'dan yapılan açıklamada, aşılar konusunda yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören uzman görüşleri dışında bilgiler paylaşan videolara platformda yer verilmeyeceği bildirildi.

    Açıklamada, "Kovid-19 aşısı için çalışmalarının acil ve hayati hale geldiği bu koşullarda, yanıltıcı bilgileri siteden kaldırmak için doğru kurallara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Google'ın çatı şirketi olan Alphabet bünyesindeki Youtube şirketi, daha önce de Kovid-19'la ilgili "tıbbi temeli olmayan bilgileri" içeren paylaşımlar konusunda benzer tedbirleri alacağını açıklamıştı.

    YouTube'un bu adımı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un insanları aşı yaptırmaktan caydırmaya yönelik reklam türü paylaşımlara yer vermeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

    Facebook'un kararı reklam türünde olmayan paylaşımları içermezken, YouTube, kazanç amaçlı veya öyle olmayan tüm içerikleri kapsamına alıyor.

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    Haberler Güncel Youtube'dan son dakika kararı: Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi verenlere erişim engellenecek