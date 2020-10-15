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    • 15.10.2020 13:44
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    'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'in son durumuyla ilgili yeni açıklama

    17 Ağustos'ta testinin pozitif çıktığını duyuran ve durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan 'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'in durumunun stabil olduğu açıklandı.

    Böcek'in son durumuyla ilgili yeni açıklama

    Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

    Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup, olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

    39 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
    Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

    Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

    Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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