Hatice Tusu olayı nedir? Müge Anlı Hatice Tusu kimdir? Hatice Tusu öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir olayı daha çözüme kavuşturdu. Aydın'ın Didim ilçesinde 10 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu günlerdir aranıyordu. Hatice Tusu olayında yeni gelişmeler yaşandı. Peki Hatice Tusu kimdir?
HATİCE TUSU KİMDİR?
59 yaşındaki emekli hemşireden 10 Ekim tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Tusu, 10 Ekim tarihinde Efeler Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Hatice Tusu'nun iki çocuğu olduğu öğrenildi.
HATİCE TUSU OLAYI NEDİR?
Hatice Tusu'yu bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Tusu'nun en son erkek arkadaşı S.A. ile buluştuğunu belirleyen polis, emekli hemşirenin erkek arkadaşını gözaltına aldı.
S.A.'nın emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, Tusu ile bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiklerini ve boğazını sıktığını, burnundan kan gelmesi sonucunda da öldüğünü anladığını ifade ettiği öğrenildi.
Emekli hemşire Tusu'nun erkek arkadaşı tarafından Hisar Mahallesi Sağtur Plajı'na gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede arama yapıldı. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmalarda emekli hemşirenin cansız bedenini toprağa gömülü şekilde buldu. Emekli hemşirenin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
KATİLİ TUTUKLANDI
Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nu öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.
Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu.
Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti.
Ekiplerin yaptığı aramada, cesede bataklık alanda ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
HATİCE TUSU KATİLİ KİM?
Hatice Tusu'yu koro arkadaşı olan eski sevgilisi Suat Aksoy'un öldürdüğü ortaya çıktı. Bankadan emekli olan katil zanlısı Suat Aksoy, Fransızca bilen kültürlü biri olarak tanınıyor. Cinayeti itiraf eden Suat Aksoy ile Hatice Tusu'nun koro görüntüleri ise Müge Anlı'da yayınlandı.
Didim Türk Sanat Müziğe korosuna giren Suat Aksoy burada kendisi ile aynı dönemde koroya başlayan Hatice Tusu ile tanışmış. İkilinin korodaki arkadaşlığı 3 yıl normal şekilde devam etmiş. 3 yılın sonunda ise gönül ilişkileri başlamış. Hatice Tusu ile Suat Aksoy 1 yıl birlikte yaşamışlar.
Hatice Tusu 1 yıllık beraberliğin ardından ilişkiyi bitirmiş. Ancak Suat Aksoy bunu kabullenememiş ve son 2 yıldır kadını taciz edip 'görüntüler var bunları çocuklarına yollarım' diyerek tehdit etmiş. Emekli hemşirenin evine 2 kez çatıdan giren Suat Aksoy son seferinde oğluna yakalanmış.