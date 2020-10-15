Hatice Tusu olayı nedir? Müge Anlı Hatice Tusu kimdir? Hatice Tusu öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir olayı daha çözüme kavuşturdu. Aydın'ın Didim ilçesinde 10 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu günlerdir aranıyordu. Hatice Tusu olayında yeni gelişmeler yaşandı. Peki Hatice Tusu kimdir?

HATİCE TUSU KİMDİR?

59 yaşındaki emekli hemşireden 10 Ekim tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Tusu, 10 Ekim tarihinde Efeler Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Hatice Tusu'nun iki çocuğu olduğu öğrenildi.