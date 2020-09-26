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    • 26.09.2020 14:42
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    'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'e trakeostomi uygulandı

    Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle a alınan Büyükşehir Belediye Başkanı 'in daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulaması yapıldığı öğrenildi. 'li Başkan Böcek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak devam ediyor.

    DHA
    CHP'li Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı

    Büyükşehir Belediye Başkanı , 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de da uyutuldu.

    ÖNCEKİ GECE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ
    Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine önceki gece Hastanesi'ne sevk edildi.

    TRAKEOSTOMİ UYGULANDI
    Bu sevkten kısa süre önce entübeden çıkartılan Başkan Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandığı öğrenildi.

    Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Muhittin Böcek'in tedavisi halen solunum cihazına bağlı bir şekilde devam ediyor. Başkan Böcek'in son sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."

    TRAKEOSTOMİ NEDİR?
    Trakeostomi, nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemimin adıdır.

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