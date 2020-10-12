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    • 12.10.2020 18:16
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    tedavisi gören 'in sağlık durumu iyiye gidiyor

    Yoğun bakımda cihaza bağlı olan 'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'in, "Uyandırıldığı" inin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.


    Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

    Hastane yetkilileri, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunda kötüye giden bir durumun bulunmadığını belirtti.

    Cihaza bağlı olan Böcek'in, "Uyandırıldığı" inin gerçeği yansıtmadığı ve şu an için uyandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

    Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre çok daha iyi olduğu, farklı olarak sadece ECMO cihazından ayrıldı kaydedildi.

    36 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

    Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

    Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

    Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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