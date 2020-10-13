



GERİ VİTES YAPTI!

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" ifadelerini kullandığı skandal paylaşımın ardından geri vites yaptı. Paylaşımının maksadını aştığını ifade eden Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, "Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir." dedi.