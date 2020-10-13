Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı.
VESAYETÇİLER TARAFINDAN SIK SIK KULLANILIYOR!
Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.
SKANDALDAN SONRA HESABINI KİLİTLEDİ!
Anayasa mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, AYM binasının fotoğrafını paylaşarak "ışıklar yanıyor" söylemine gelen tepkilerin ardından çark etti. Söz konusu skandal paylaşım ile ilgili "Hukukun ışığını kastettim, başka ışığı değil" ifadelerini kullanan Yıldırım gelen yoğun tepkiler üzerine Twitter hesabını kilitledi.
GERİ VİTES YAPTI!
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" ifadelerini kullandığı skandal paylaşımın ardından geri vites yaptı. Paylaşımının maksadını aştığını ifade eden Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, "Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir." dedi.