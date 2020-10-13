Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayıldı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirdi.