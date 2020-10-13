Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayıldı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirdi.
AYM ÜYESİNDEN DARBE TEHDİDİ
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım ise yaşanan gelişmelerin ardından Twitter üzerinden AYM binasının fotoğrafını paylaştı "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullanarak açıkça tehditte bulundu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tehdidinin ardından sosyal medyadan tepki yağdı.
"DARBECİLERE SELAM ÇAKANLARIN GÖREVİNİ ÜSTLENENLER BİR SANİYE DURMASIN İSTİFA ETSİN!"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Çataklı "Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!" dedi.
İşte o tepkilerden bazıları: