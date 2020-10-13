Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı.
VESAYETÇİLER TARAFINDAN SIK SIK KULLANILIYOR!
Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.
"IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR"
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın vesayetçilerin ağzıyla yaptığı skandal paylaşıma tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanlığı, Yıldırım'ın skandal göndermesine "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımını yaparak cevap verdi.
"MİLLETİMİZ LÜZUMSUZ IŞIKLARI SÖNDÜRMEYİ İYİ BİLİR!"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" açıklamasında bulundu.
JÜRİSTOKRASİ HEVESLİLERİNE BU MİLLET FIRSAT VERMEZ!
AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş,"Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!" ifadelerini kullanarak AYM üyesi Engin Yıldırım'ı kınadı.
YENİ DÖNEMDE BOŞALAN VESAYET ALANLARINI 'DOLDURACAĞIZ' DEMEK Mİ İSTİYOR?
Avukat Mustafa Doğan İnal, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın skandal paylaşımına "AYM Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki "genelkurmayın ışıkları yanıyor" vurgusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde boşalan vesayet alanlarını "biz" mi dolduracağız demek istiyor acaba?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
BU SAÇMA VE UCUZ TROLLÜĞE AYM DUR DEMELİ!
AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, söz konusu paylaşımla ilgili, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.
"VESAYETÇİ AYM, MİT TIRLARI KUMPASÇILARINI KURTARMA DERDİNE DÜŞTÜ"
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" ifadeleriyle paylaştığı skandal tweete sosyal medya kullanıcılarının da tepkisi gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Eskiden Genelkurmay'ın ışıkları yanar yönetime el konulur, post-modern şekilde demokrasiye rot balans ayarı verilir yada e-muhtıralar yayınlanırdı. Şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor. Vesayetçi AYM, MİT tırları kumpasçılarını kurtarma derdine düştü." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
VESAYETÇİ AYM NEDEN TEPKİ GÖSTERMEZ?
Bir başka sosyal medya kullanıcısı da, "Hukukun ışığını karartamazsın Engin Yıldırım. Özür dile, istifa et. Vesayetçi AYM neden tepki göstermez" ifadelerini kullandı.
"DENEMESİ BEDAVA!"
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın skandal paylaşımına tüm Türkiye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ışıklarının daima açık olduğunu hatırlatan bir vatandaş, "Bizim ışıklar hiç sönmüyor. 15 Temmuz'da da yanıyordu. Denemesi bedava!" paylaşımında bulundu.
CHP YAMAĞI İSMAİL SKANDALA ALENEN DESTEK VERDİ
CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" ifadeleriyle paylaştığı tweet ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Saymaz, "Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan anlamlı paylaşım" diyerek skandala alenen destek verdi.
DARBE İMASINA CHP'DEN DESTEK
CHP'li Kenan Yücesoy'dan darbe imasında bulunan AYM üyesine destek gecikmedi! Yücesoy, "Engin Bey, artık tek güvencemiz sizsiniz. Kim ne derse desin, Allah size güç kuvvet versin" ifadelerini kullanarak AYM üyesi Engin Yıldırım'a arka çıktı.
ÖNCE GERİ VİTES YAPTI SONRA HESABINI KİLİTLEDİ!
Anayasa mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, AYM binasının fotoğrafını paylaşarak "ışıklar yanıyor" söylemine gelen tepkilerin ardından çark etti. Söz konusu skandal paylaşım ile ilgili "Hukukun ışığını kastettim, başka ışığı değil" ifadelerini kullanan Yıldırım gelen yoğun tepkiler üzerine Twitter hesabını kilitledi.