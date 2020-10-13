



BU SAÇMA VE UCUZ TROLLÜĞE AYM DUR DEMELİ!

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, söz konusu paylaşımla ilgili, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.