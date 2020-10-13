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    • 14.10.2020 02:20
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    Darbe çığırtkanlığı yapan Engin Yıldırım'ın geri adımı A 'de masaya yatırıldı

     Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından alçakca bir paylaşım yaparak darbe çığırtkanlığında bulundu. Paylaşımının ardından geri vites yaparak özür dileyen Yıldırım'ın sözleri A ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Canlı yayına katılan Başkanı  bu tür kaos ve darbe paylaşımları halkı rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.

    Başkanı , A canlı yayınından Üyesi Engin Yıldırım'ın "Buradaki problem şu, öncelikle olarak AYM'nin ışıklarının yanması tam anlamıyla tehdit. Daha sonradan attığı paylaşım ortamı yumuşatmaya yönelik ancak ortada bir gerçek var. Toplum bu tür kaos, darbe çağrıştıran meselelerden rahatsız oluyor. " dedi.

    NE ANLAMA GELİYOR?
    Çarpıcı açıklamalarda bulunan Sarı, "Taraf olan bir üye, 'Üstten bir buyruk şeklinde "ya bunu uygularsınız ya da 'nin ışıkları sabaha kadar yanıyor haddini bildiririz." Buradaki ortaya çıkan gerçeklik bu. Bu AYM'nin ya da hukuk adamının yapacağı bir paylaşım değil. Üsttenci ve bir tehdit paylaşımıdır" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Darbe çığırtkanlığı yapan Engin Yıldırım'ın geri adımı A Haber'de masaya yatırıldı