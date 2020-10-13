TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınından AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Buradaki problem şu, öncelikle olarak AYM'nin ışıklarının yanması tam anlamıyla tehdit. Daha sonradan attığı paylaşım ortamı yumuşatmaya yönelik ancak ortada bir gerçek var. Toplum bu tür kaos, darbe çağrıştıran meselelerden rahatsız oluyor. " dedi.

NE ANLAMA GELİYOR?

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Sarı, "Taraf olan bir üye, 'Üstten bir buyruk şeklinde "ya bunu uygularsınız ya da Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları sabaha kadar yanıyor haddini bildiririz." Buradaki ortaya çıkan gerçeklik bu. Bu AYM'nin ya da hukuk adamının yapacağı bir paylaşım değil. Üsttenci ve bir tehdit paylaşımıdır" ifadelerine yer verdi.