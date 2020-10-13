AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Işıklar yanıyor" sözlerini sarf ederek AYM binasının fotoğrafını paylaşmasına sert tepki gösterdi.

Çelik, resmi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye'nin "Hukuk güvenliği"ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz.

Türkiye'nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz.

AYM, kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemelidir. Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur."