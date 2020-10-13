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    • 14.10.2020 01:23
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    Sözcüsü 'ten üyesi 'a: Anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur

    Sözcüsü ,  üyesi 'ın “Işıklar yanıyor” sözlerine karşı, "Bir üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur." cevabını verdi.

    AK Parti: Anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur

    Sözcüsü , üyesi 'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Işıklar yanıyor" sözlerini sarf ederek binasının fotoğrafını paylaşmasına sert tepki gösterdi.

    Çelik, resmi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

    "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye'nin "Hukuk güvenliği"ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz.

    Türkiye'nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz.

    AYM, kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemelidir. Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur."

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    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AYM üyesi Engin Yıldırım'a: Anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur