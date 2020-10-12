"Geçmişte güney batı kıyılarında meydana gelen tsunami can ve mal kaybına neden olmuştu. Bunun için tsunami erken izleme sistemlerinin kurulması gerekiyor. Özellikle batı ve güney kıyılarımızda deprem tehlike analizi anlamında tsunami çalışması yapılmalı. Yani denizdeki herhangi bir fay 7'nin üzerinde deprem ürettiğinde hangi bölgelerde su baskınları yaşanacak, hangi bölgelerde tsunami ve belirli bir dalga boyu su baskınları oluşacak önceden modellenmesi gerekiyor. Bu tür çalışmaların Türkiye ölçeğinde yapılmasında fayda var"

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremlerin gelecekte yaşanması beklenen İstanbul depremiyle bir ilgisi olmadığını anlatarak, "Bunlar tamamen Heleni dalma batma zonuyla ilgili depremlerdir. İstanbul'dan uzak ama büyük ölçekli düşündüğümüzde Türkiye çevresindeki ana kırıklardan bir tanesi. Yani Heleni dalma batma zonu bir şekilde deprem üretmeye başladığında ve belli bir hareket oluştuğunda bizim Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayının buna kırılarak yanıt vermesi gerekiyor. Bu anlamda büyük ölçekli düşünüldüğünde böyle bir tetikleme gerçekleşebilir" dedi.