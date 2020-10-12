Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel istismar işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell, mahkumiyet kararının bozulmasından bu yana 3 yıl aradan sonra ilk kez İtalya'nın başkenti Roma'ya döndü.

MAHKEME KARARI BOZMUŞTU

Avustralya yargısı, Melbourne'da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuştu. Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez Vatikan'da, Papa Francis ile bir araya geldi. Vatikan ofisinden görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.