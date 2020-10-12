KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Bunun üzerine bölgeye uzman ekipler çağrıldı. Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından, EYP düzeneği kontrollü bir şekilde imha edildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar ise devam ediyor.