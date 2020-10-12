Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınları terör örgütü PKK tarafından üstlenildi. Hatay'daki yangınları kendilerine "Ateşin Çocukları" diyen terör örgütü mensupları çıkardı.

Yangının ilk çıktığı dakikalardan itibaren hükümeti eleştirmeye kalkan muhalif isimler faillerin terörist olduğunu öğrenince gömüldükleri sessizlik kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.





ÇAKMA ÇEVRECİLER SESSİZ

Gerek Gezi Parkı olaylarında gerekse Kaz Dağları provokasyonunda sanki çevre hassasiyetleri varmışcasına açıklama üzerine açıklama yapan medya ve sanat camiasının muhalif isimleri, teröristlerce çıkarılan orman yangınlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.





MUHALİF MEDYA TERÖRİSTLERİ GÖRMEZDEN GELİP YALAN PROPAGANDAYA SOYUNDU

Muhalefetin tetikçi medyası ise teröristlerce çıkarılan yangını çarpıtarak terör örgütlerine hiçbir şey söylemeden yangın çıkan bölgede maden projesi yapılacağı yalanını söyledi.









MİLYARLARCA AĞACI YOK ETTİLER

Yeni Akit'in haberine göre ülkemize yönelik terör eylemlerine başlayan PKK bu yolla başarılı olmayacağını tecrübe etikten sonra kalleşçe bir eylem planını devreye aldı. SETA'nın 'Çevre Terörizmi ve PKK'nın Orman Sabotajları' isimli raporu eli kanlı teröristlerin ormanlarımıza yönelik gerçekleştirdikleri alçak eylemleri ve arka planını tek tek gözler önüne seriyor.

1990'lı yıllarında ortalarından itibaren ormanlık alanlarımızı yakan PKK'lı hainler bu aşağılık eylem için 'Ateşin çocukları' isimli bir grup da kurdu. 1995'in ilk yarısında 950 hektar ormanlık alanı yakmakla başlayan PKK o günden sonra hiç durmadı. 1997 yılına gelindiğinde ise ülkemizin en önemli turizm beldelerinden olan Antalya'da bir gecede 650 hektarlık ormanlık alan ile 200 hektar bahçeyi yaktı.

2006 yılında ise Bodrum, Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana'da çıkan orman yangınlarında toplam 4 milyon ağaç yok oldu.

Bodrum'da 700, Kaş'ta 500, Nazilli'de 40, Kuşadası'nda 300, Selçuk'ta 350 ve Adana'da da 100 hektar olmak üzere toplam 2 bin hektarlık ormanlık alan bu yangınlar sonucu zarar gördü.

GÜNEYDOĞU'YU KÜLE ÇEVİRDİLER

Akabindeki 5 gün içinde organize bir şekilde çıkan yangınlar da PKK tarafından üstlenildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2013'te terör örgütü PKK tarafından toplam 236 orman yangını çıkartıldı. Bu yangınlarda 519,3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 2014'te ise Bakanlık istatistiklerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toplam 420 orman yangını çıkmış ve 523,6 hektarlık alan zarar görmüştür. 2015'te de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toplam 217 orman yangını çıkmış ve bu orman yangınları sonucunda 715,6 hektarlık alan kül olmuştur. Ayrıca PKK'ya bağlı 'Ateşin çocukları' isimli sapkın terörist grubu çeşitli sabotajların yanı sıra 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarındaki yangınları da üstlendi.

ORGANİZE BİR ŞEKİLDE YAKTILAR

11 Temmuz24 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin çeşitli turizm bölgelerinde çıkan yangınlarda da PKK parmağı vardı. Edirne'den Mersin'e 27 farklı ilde ormanlarımız PKK'lı alçaklar tarafından küle çevrildi. Bu yangınlarda İzmir'in Karabağlar ilçesinde 500 hektar Çanakkale Eceabat'ta 100 hektar, Antalya Kumluca'da 10 hektar, Kütahya Gediz'de 8 hektar, Aydın Nazilli'de 6 hektar, İzmir Foça'da 4 hektar ormanlık alan olmak üzere toplamda 630 hektarlık ormanlık alan yandı.