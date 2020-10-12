Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir NAVTEX yayımlandı. Bu NAVTEX'e göre Oruç Reis, Antalya'nın Kaş ilçesi ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek. Dün gece saatlerinde yayımlanan NAVTEX'in ardından Oruç Reis, 1 aydır bakım ve ikmal için demirlediği Antalya Limanı'ndan ayrıldı.