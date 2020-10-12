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    • 12.10.2020 09:23
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    gemisi 'nın güneyinde yapmak için Limanı'ndan ayrıldı

    Bir ay önce bakım ve ikmal için Limanı'na demirleyen gemisi , Türkiye'nin yeni NAVTEX yayınlamasının ardından limandan ayrıldı. Gemi, Kaş ilçesi ve 'nın güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek.

    DHA
    Oruç Reis, demir aldı

    Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir NAVTEX yayımlandı. Bu NAVTEX'e göre Oruç Reis, Antalya'nın Kaş ilçesi ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek. Dün gece saatlerinde yayımlanan NAVTEX'in ardından Oruç Reis, 1 aydır bakım ve ikmal için demirlediği Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

    09.00'DA HAREKET ETTİ
    Yeni görevi için Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açığına demirleyen Oruç Reis, son hazırlıklarını yapıyor. 09.00'da hareket ederek görev yerine gideceği beklenen gemi, sismik araştırmalara başladığı 10 Ağustos'tan bu yana 3500 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

    VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ
    Sabah saatlerinde sahilde spor yapan vatandaşların da dikkatini çeken geminin, yeni bir NAVTEX yayımlanmazsa 22 Ekim günü 23.00'de görevi sona ermiş olacak.
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    Haberler Güncel Oruç Reis gemisi Meis Adası'nın güneyinde sismik araştırma yapmak için Antalya Limanı'ndan ayrıldı