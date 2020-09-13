Cem Yılmaz'dan güldüren açıklama! 'Keşke biz de normal insanlar olup 5 milyon TL'lik araçlara binsek'
Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile alışveriş yaparken görüntülendiği sırada kendisine sorulan "Çocuğunuz özel eğitim alıyor mu?' sorusuna, "Türkiye'deki çocukların eğitimi nasıl oluyorsa Kemal'in eğitimi de öyle" cevabını verdi. 5 milyon liraya aldığı yeni otomobili ile oğlunu gezdiren Cem Yılmaz'ın bazı ünlülerin çocukları için özel öğretmenler tuttuğunu hatırlatan muhabire verdiği, "Ben 'bazı ünlüler' değilim. Normal insanlarız biz!" yanıtı kısa süre içerisinde sosyal medya gündeminde yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları Yılmaz'a, 'Normal insanlar 5 milyon TL'lik arabaya binmiyor yalnız Cem', 'Keşke biz de böyle normal insan olabilsek' şeklinde yorumlar yapıldı. Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik araca binip, 'Normal insanlarız biz' demesi, 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" deyimini akıllara getirdi.
Bazı ünlülerin çocukları için özel öğretmenler tuttuğunu hatırlatan muhabire tekrar cevap veren Yılmaz, "Ben 'bazı ünlüler' değilim. Normal insanlarız biz!" diye konuştu. Cem Yılmaz'ın bu açıklaması, 'Keşke biz de normal insanlar olup 5 milyon TL'lik araçlara binsek', 'Normal insanlar 5 milyon TL'lik arabaya binmiyor yalnız Cem' şeklinde yorumlandı.
Temmuz ayında 29 yaşına giren oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni aracı ile önceki gün test sürüşüne çıkmış ve sosyal medyada kendisine yine güldürmüştü. Defne Samyeli ile ilişkisinin son bulmasına neden Serenay Sarıkaya aşkı olarak gösterilen Cem Yılmaz, Levent'teki evinden çıkıp Etiler'in arka sokaklarında yeni gözdesini test eden Cem Yılmaz, 20 dakikalık gezintisi sonrası rotasını yine Levent'te bulunan ofisine çevirdi.
Önceki gün Etiler'de servet ödediği yeni arabası Mercedes AMG GTC'ye binerken görüntülenen Cem Yılmaz, arabadan indiği sırada görüntülendiğini fark eden Yılmaz'a bir televizyon muhabirinin, "Sevgiliniz Serenay Sarıkaya'yla tatiliniz nasıl geçti? Röportaj yapalım mı?" sorusuna komedyen, "Neden yapalım?" cevabını verdi.