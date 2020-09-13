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Cem Yılmaz'dan güldüren açıklama! 'Keşke biz de normal insanlar olup 5 milyon TL'lik araçlara binsek'

Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile alışveriş yaparken görüntülendiği sırada kendisine sorulan "Çocuğunuz özel eğitim alıyor mu?' sorusuna, "Türkiye'deki çocukların eğitimi nasıl oluyorsa Kemal'in eğitimi de öyle" cevabını verdi. 5 milyon liraya aldığı yeni otomobili ile oğlunu gezdiren Cem Yılmaz'ın bazı ünlülerin çocukları için özel öğretmenler tuttuğunu hatırlatan muhabire verdiği, "Ben 'bazı ünlüler' değilim. Normal insanlarız biz!" yanıtı kısa süre içerisinde sosyal medya gündeminde yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları Yılmaz'a, 'Normal insanlar 5 milyon TL'lik arabaya binmiyor yalnız Cem', 'Keşke biz de böyle normal insan olabilsek' şeklinde yorumlar yapıldı. Cem Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik araca binip, 'Normal insanlarız biz' demesi, 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" deyimini akıllara getirdi.

13.09.2020 16:21 - Son Güncelleme: 13.09.2020 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





