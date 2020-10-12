Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2020 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2020 09:35
    ABONE OL

    ? Ekim ayı haftalar takvimi! 12 Ekim’de ne var?

    ? haftalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada özel günler için mesajlar paylaşılıyor. Bu özel günlerin ne olduğu da sık sık araştırılıyor. 12 Ekim Pazartesi günü yeni bir haftaya girilirken vatandaşlar da 12 Ekim ne günü sorusuna yanıt arıyor. İşte Ekim ayı özel günler haftalar takvimi…

    takvim.com.tr
    12 Ekim ne günü? Ekim ayı özel günler haftalar takvimi! 12 Ekim’de ne var?

    12 Ekim ne günü? 12 Ekim'de ne var? Ekim ayı özel günler haftalar takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özel günler ve haftalar toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bulunuyor. Bu özel günlerde sosyal medyada mesajlar ve anlamlı sözler paylaşılıyor. Peki özel günler haftalar takvimi 12 Ekim'de ne var? 12 Ekim ne günü? İşte önemli günler listesi…

    EKİM AYI ÖZEL GÜNLER!

    Ekim Ayının İlk Haftası: Camiler Haftası

    1 Ekim: Dünya Mimarlık Günü

    2 Ekim: Dünya Yaşlılar Günü

    3-4 Ekim: Dünya Yürüyüş Günü

    4 Ekim: Hayvanları Koruma Günü

    5 Ekim: Uluslararası Öğretmenler Günü

    10 Ekim: Dünya Ruh Sağlığı Günü

    11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü

    Ekim Ayının İlk Pazartesi Günü: Dünya Çocuk Günü

    8 Ekim -12 Ekim: Ahilik Kültür Haftası

    13 Ekim: Dünya Konut Günü

    13 Ekim: Ankara'nın Başkent Oluşu

    14 Ekim: Dünya Standartlar Günü

    15 Ekim: Dünya El Yıkama Günü

    16 Ekim: Dünya Gıda Günü

    24 Ekim: Birleşmiş Milletler Günü

    29 Ekim: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

    29 Ekim – 4 Kasım: Kızılay Haftası

    31 Ekim: Dünya Tasarruf Günü
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 12 Ekim ne günü? Ekim ayı özel günler haftalar takvimi! 12 Ekim’de ne var?