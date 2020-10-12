12 Ekim ne günü? Ekim ayı özel günler haftalar takvimi! 12 Ekim’de ne var?

12 Ekim ne günü? 12 Ekim'de ne var? Ekim ayı özel günler haftalar takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özel günler ve haftalar toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bulunuyor. Bu özel günlerde sosyal medyada mesajlar ve anlamlı sözler paylaşılıyor. Peki özel günler haftalar takvimi 12 Ekim'de ne var? 12 Ekim ne günü? İşte önemli günler listesi…
EKİM AYI ÖZEL GÜNLER!
Ekim Ayının İlk Haftası: Camiler Haftası
1 Ekim: Dünya Mimarlık Günü
2 Ekim: Dünya Yaşlılar Günü
3-4 Ekim: Dünya Yürüyüş Günü
4 Ekim: Hayvanları Koruma Günü
5 Ekim: Uluslararası Öğretmenler Günü
10 Ekim: Dünya Ruh Sağlığı Günü
11 Ekim: Dünya Kız Çocukları Günü
Ekim Ayının İlk Pazartesi Günü: Dünya Çocuk Günü
8 Ekim -12 Ekim: Ahilik Kültür Haftası
13 Ekim: Dünya Konut Günü
13 Ekim: Ankara'nın Başkent Oluşu
14 Ekim: Dünya Standartlar Günü
15 Ekim: Dünya El Yıkama Günü
16 Ekim: Dünya Gıda Günü
24 Ekim: Birleşmiş Milletler Günü
29 Ekim: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim – 4 Kasım: Kızılay Haftası
31 Ekim: Dünya Tasarruf Günü