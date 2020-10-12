12 Ekim ne günü? Ekim ayı özel günler haftalar takvimi! 12 Ekim’de ne var?

12 Ekim ne günü? 12 Ekim'de ne var? Ekim ayı özel günler haftalar takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özel günler ve haftalar toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bulunuyor. Bu özel günlerde sosyal medyada mesajlar ve anlamlı sözler paylaşılıyor. Peki özel günler haftalar takvimi 12 Ekim'de ne var? 12 Ekim ne günü? İşte önemli günler listesi…

EKİM AYI ÖZEL GÜNLER!

Ekim Ayının İlk Haftası: Camiler Haftası

1 Ekim: Dünya Mimarlık Günü

2 Ekim: Dünya Yaşlılar Günü