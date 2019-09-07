MAĞDUR ANNELER SANATÇILARA ÇAĞRIDA BULUNDU
HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" dedi.
BİRÇOK SANATÇI ÇAĞRIYI KARŞILIKSIZ BIRAKTI
Her konuda duyar kasan sanatçılar PKK zulmüne karşı kayıtsız kaldı. Mağdur annelerin çağrısını bile umursamayan sözde sanatçılar, gençlerin terörün esiri olmasına ses çıkaramadı.
HALUK LEVENT PKK'YI LANETLEYİNCE LİNÇ YEDİ
Şarkıcı Haluk Levent, PKK zulmüne kayıtsız kalmadı, sosyal medya hesabından hem PKK'yı kınayan hem de HDP mağduru annelere destek veren paylaşımlarda bulundu. Fakat Levent'in PKK'yı kınayan paylaşımları sözde solcular tarafından hedef alındı.
Sosyal medyada adeta linç edilen Haluk Levent, paylaşımlarının altında küfürler havada uçuşunda paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.
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