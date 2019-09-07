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  • Son Güncelleme: 07.09.2019 16:05

Şarkıcı 'yı lanetleyip mağduru annelere destek verdiği için linç edildi!

, terör örgütü 'nın yuvası Kandil'e uzanan yol oldu, doğu illerinde HDP binaları gençleri kaçırarak örgüte esir etti. Mağdur annelerin bile destek çağrılarına rağmen birçok sanatçı HDP zulmüne sessiz kalırken PKK'yı lanetledi, mağdur annelere destek verdi. PKK'yı lanetleyen Haluk Levent'i sözde solcular adeta linç etti, küfürler havada uçuşunca Haluk Levent paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

PKK'yı lanetlediği için linç edildi!
mağduru ailelerin, parti binası önündeki oturma eylemi 5'inci gününde devam ediyor. 'da çocuklarının terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığı için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 13'e çıktı.

MAĞDUR ANNELER SANATÇILARA ÇAĞRIDA BULUNDU
HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" dedi.



BİRÇOK SANATÇI ÇAĞRIYI KARŞILIKSIZ BIRAKTI
Her konuda duyar kasan sanatçılar PKK zulmüne karşı kayıtsız kaldı. Mağdur annelerin çağrısını bile umursamayan sözde sanatçılar, gençlerin terörün esiri olmasına ses çıkaramadı.



HALUK LEVENT PKK'YI LANETLEYİNCE LİNÇ YEDİ
Şarkıcı , PKK zulmüne kayıtsız kalmadı, sosyal medya hesabından hem PKK'yı kınayan hem de HDP mağduru annelere destek veren paylaşımlarda bulundu. Fakat Levent'in PKK'yı kınayan paylaşımları sözde solcular tarafından hedef alındı.



Sosyal medyada adeta linç edilen Haluk Levent, paylaşımlarının altında küfürler havada uçuşunda paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.





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