



"YANARAK ÖLMEDİĞİMİZE ŞÜKREDİYORUZ"

Evi zarar gören bir diğer mahalle sakini, geri dönüşüm işçisi Veli Ayyıldız ise alevlerin bir anda evlerine ulaşmasıyla birlikte güvenlik güçlerinin kendilerini tahliye ederek başka bir bölgeye götürdüğünü söyledi. Geri döndüğünde ise evinin küle dönmüş odalarıyla karşılaştığını kaydeden Ayyıldız, hem maddi hem de manevi anlamda zarar gördüklerini dile getirdi. Yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü ifade eden Ayıldız, "Yanarak ölmediğimize şükrediyoruz. Büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.



Öte yandan, yangını soğutma çalışmaları sürerken mahalle sakinlerinin yangın sırasında cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların koşarak alevlerden kaçtığı ve bir kadının da otomobilin içinde yangını görüntülediği sırada ağladığı görüldü.