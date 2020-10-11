Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, başlatılan çalışmayı sosyal medya hesabından eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakımı zor ve pahalı diye yol kenarlarındaki yeşil alanlara alternatif bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara!.. Keşke bunların yerine gürültü bariyeri yapsaydı daha çevreci ve fonksiyonel olurdu. Ümraniye Belediyesi yaptı, güzel de oldu."

Bakan Yardımcısı Birpınar paylaşımında, İBB'nin yaptığı grafiti ile Ümraniye Belediyesinin yaptığı gürültü bariyerlerinin fotoğraflarına da yer verdi.

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına yapılan bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."